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Karmod evler Rusya'da devremülk olarak kullanılacak

- Karmod Doğu Avrupa Koordinatörü Vusal Necmettin: - "Rusya ağır kış koşullarının yaşandığı zor bir coğrafya. Yapı modelimizin verdiği avantajla teknik özelliklerimizi kolaylıkla zor iklim şartlarına uyumlu hale getirerek üretim gerçekleştirebiliyoruz"

Karmod evler Rusya'da devremülk olarak kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Karmod hazır evler Rusya'da devremülk amaçlı kullanılacak.

Karmod'tan yapılan açıklamaya göre, konutların dört mevsim kullanım özelliğine sahip olduğuna vurgu yapıldı ve Rusya'nın en büyük tatil kenti Soçi'de kurulumu gerçekleştirilen evin uzun yıllar güvenle kullanılacağının altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Doğu Avrupa Koordinatörü Vusal Necmettin, proje kapsamında örnek kurulum yapılan evin devre mülk olarak hizmet vermeye başladığını belirterek yeni sevk edilecek konutlarla sayının 18 adeti bulacağını kaydetti.

Proje kapsamında hazırladıkları evlerin Rusya iklim şartlarına uygun teknik detaylarda üretim yapıldığını belirten Necmettin şunları kaydetti:

"Rusya ağır kış koşullarının yaşandığı zor bir coğrafya. Yapı modelimizin verdiği avantajla teknik özelliklerimizi kolaylıkla zor iklim şartlarına uyumlu hale getirerek üretim gerçekleştirebiliyoruz. Bu projemizdeki evimizde uyguladığımız ekstra dış cepne kaplama uygulamasıyla yapı izolasyonunu üst seviyeye çıkarırken aynı zamanda estetik bir görünüm sağladık. İki katlı 114 metrekarelik konutumuzda tatilciler için konforlu bir devre mülk ortamı hazırlamış olduk."


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