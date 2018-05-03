Karmod Güney Amerika ülkesi Aruba'da ofis binası kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Karayip Denizi’nin güneyinde yer alan Güney Amerika’daki ada ülkesi Aruba’da havaalınına ofis binası kurdu.

Firma açıklamasına göre, yeni nesil konteyner modeliyle kurulan ofis binası ülkenin başkenti Oranjestad Havaalanı'nda görev alan teknik ekiplerce kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, son dönemde Amerika kıtası ülkelerinden yapılarına hissedilir bir talep artışı olduğunu vurgulayarak bu durumdan memnun olduklarını belirtti.

Söz konusu talep artışında kıtada faaliyet gösteren büyük inşaat firmaları için gerçekleştirdikleri yapı projelerinin etkili olduğunu belirten Öztürk önemli gördükleri fuar organizasyonlarına katılım sağlayarak bölgede ürünlerinin tanınırlığını daha da arttırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Öztürk, yapılarının kalitesiyle beraber hızlı kurulumuyla ilgi uyandırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türk prefabrik yapı sektörü olarak kıta Amerika'sına henüz yeni giriyoruz diyebilirim. Daha önceki yıllarda sektörümüz lokal olarak bölgede projeler gerçekleştirdi. Bu projelerin sayısı diğer kıtalara göre kıyaslanmayacak kadar azdı. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz projelerle yapı kalitemizi gören büyük inşaat firmalarından yeni talepler gelmeye başladı. Daha önce kıtada Çin menşeli yapıların ağırlığı vardı. Şimdi ise Türk markalı ürünler revaçta. Bunun nedenini bizim yapılarımızın kalitesiyle hissedilir üstünlüğe sahip olması ve tamamen vidalı geçmeli özelliğiyle çok daha kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesi olarak izah edebiliriz. Sandviç panel duvar ve çatı panellerimiz, paslanmaz metal aksamlarımız, izolasyonlu kapı ve pencerelerimizle uzun ömürlü yapı konforu sunuyoruz.

Aruba'da Oranjestad Havaalanı'nda ofis binası olarak kullanılacak proje için farklı büyüklüklere sahip 21 adet yeni nesil konteyner ünitesi birleşimli kurulumla 374 metrekarelik tek bir yapı haline getirildi. Binada 4 adet çalışma salonu, 1 adet toplantı salonu, mutfak, WC ve arşiv odası bulunuyor."