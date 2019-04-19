Karmod kabinleri İngiltere'nin mobil büfe tercihi oldu

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markası Karmod'un kabinleri, İngiltere'de mobil büfe amaçlı kullanımlar için tercih ediliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta güvenlik olmak üzere birçok alanda kullanılan kabinler İngiltere’den özellikle büfe ve alışveriş çarşısı gibi ihtiyaçlar için yoğun talep alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, daha önce dünyanın önde gelen futbol klüplerinden Manchester United'in stor mağaza ve bilet satış kabinlerini de ürettiklerine belirterek, yapılarının işlevsel kullanım özelliğiyle İngiltere genelinde hak ettiği ilgiyi gördüğünü vurguladı.



Çok amaçlı kullanım özelliğine sahip yapılarıyla dünyanın 110’u aşkın ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Kabinlerimizle üç metrekareden başlayarak 50 metrekareleri bulan ebatlarda alternatifli kapalı mekan çözümleri sunuyoruz. Konut dahil çok sayıda kapalı mekan ihtiyacına hitap eden yapılarımız farklı ülkelerde farklı amaçlar için kullanılıyor. Ülkemizde güvenlik başta olmak üzere halk ekmek satış büfesi, ofis gibi yapı ihtiyaçlarında yaygın kullanıma sahip kabinlerimizin farklı ülke kullanımlarına örnek vermek gerekirse Rusya’da ofis, Katar ve Suudi Arabistan’da konut,Sudan’da pazar yeri, Eritre, Senegal, Mozambik’te maden kampı işçi şantiye yapı yerleşkesi, Nijerya, Benin ve Mozambik’te polis güvenlik noktaları, Avustralya’da çiftlik yaşam evi, Kolombiya’da kütüphane, Kuveyt’te manav amaçlı çok farklı kullanım çeşitliliğini sayabiliriz.

Kabin ürünlerimiz CTP sistemli duvar ve panelleriyle soğuk veya sıcak iklimde çok iyi izolasyona sahip.Çürüme yapmazlık özelliğiyle uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Yapılarımızda elektrik tesisatı, WC'li modellerde temiz ve atık su tesisatları armatürleriyle beraber kullanıma hazır satışa sunulmaktadır."

