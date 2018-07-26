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Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markalarından Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi. Karmod'dan yapılan açıklamada, hafif çelik yapı sistemiyle ürettikleri konutların klasik betonarme yöntemiyle inşa edilen konutlara...

Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markalarından Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamada, hafif çelik yapı sistemiyle ürettikleri konutların klasik betonarme yöntemiyle inşa edilen konutlara göre kullanım ömrünün daha uzun ve deprem güvenliğinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Körfez ülkelerinden Kuveyt'te gerçekleştirdikleri proje kapsamında ilk etapta 6 adet konutu kurulum yaparak teslim ettiklerini bildirdi.

Konut üretiminde yapı kalitesiyle beraber evin kullanılacağı ülke kültürünün de dikkate alınması gerektiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Kuveyt'in de içinde bulunduğu Körfez ülkelerinde daha çok geniş planlar tercih ediliyor. Proje kapsamında hazırladığımız evler 4+1 plana sahip. Salon olarak kullanılan ana yaşam alanı oldukça geniş yapıda tercih edildi. Konutlar tek katlı olmasına rağmen 182 ve 231 metrekare gibi metrajlarla Türkiye standartlarının oldukça üzerinde büyüklükte. Karmod hazır evlerimiz çelik karkas duvar sistemiyle klasik mimariye göre daha uzun ömürlü ve yüksek deprem güvenliğine sahip. Konutlarımız panel aralarında kullanılan özel malzemelerle yüksek izolasyonla beraber yanmazlık özelliğine sahip."

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