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Karmod mobil tuvaletlere Afrika'dan yoğun talep

-Karmod Satış Müdürü Öztürk, mobil ünitelerin Senegal, Nijerya, Tanzanya, Cibuti, Sudan, Cezayir gibi ülkelerde tercih edilen bir WC-duş ürünü olduğunu belirtti

Karmod mobil tuvaletlere Afrika'dan yoğun talep

İSTANBUL (AA) - Karmod'un üretimleri arasında yer alan mobil tuvaletler, Afrika ülkelerinden yoğun talep görüyor.

Şirketin açıklamasına göre, prefabrik yapı sektöründe çok sayıda ürün çeşidi bulunan Karmod'un kolay taşınabilir özelliği ve pratik kullanımı ile öne çıkan mobil tuvaletlere Afrika ülkelerinden ciddi talep geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Talay Öztürk, mobil ünitelerin Senegal, Nijerya, Tanzanya, Cibuti, Sudan, Cezayir gibi ülkelerde tercih edilen bir WC-duş ürünü olduğunu belirtti.

Mobil üretimlerinde kolay kullanım avantajı sunan ürünlere odaklandıklarını kaydeden Öztürk, fiyatına göre daha fazla konfor sağlayan WC-duş çözümleri sunduklarını vurguladı.

Öztürk, WC-duş ürünlerinin günlük kullanımla beraber pratikliğiyle şantiye ortamlarında da tercih edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Polietilen hammaddeden üretimini gerçekleştirdiğimiz WC ünitelerimizde kültürel yapı dikkate alınarak alaturka veya alafranga üniteler kullanarak üretim yapabiliyoruz. Duş üniteli modellerimiz de var. Mobil ünitelerimizi ana şebekelere bağlantı yapılarak kullanılabilecek şekilde elektrik, temiz ve atık su tesisatları hazır şekilde sevk ediyoruz. Su sorunu yaşanan bölgeler için ürünlerimizin üst kısmına 180 litre temiz su deposu,alt kısma 150 litre atık su haznesi yerleştirerek üretebiliyoruz."

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