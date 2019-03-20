Karmod, Peru'da hazır lüks konutlar kurdu

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektörü markalarından Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Peru’da hazır lüks konutların kurulumunu gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamada, Peru'nun başkenti Lima’da kurulumu tamamlanan 3 ayrı lüks konutun kullanıma hazır teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Peru’da Karmod evlerine olan talebin her geçen gün arttığını, bu artışta geçen yıl ülkede açılışını gerçekleştirdikleri showroom'un etkili olduğunu vurguladı.



Çelik sistemli evlerinin uzun ömürlü yapı sınıfıyla farklı gelir gruplarınca tercih edildiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Evlerimiz yapı güvenliğinin yanı sıra kısa sürede kurulum gibi avantajlara sahip. Bu yönümüzle ülkede farklı bütçelere cevap verecek nitelikte evleri kolayca hazırlayabiliyoruz. Bu son projemizde Lima şehrinde kurduğumuz 3 evimiz de büyüklüğü ve içerisindeki konforuyla farklı. 402 ve 208 metrekare gibi bizim ortalama konut algımıza göre oldukça büyük metrajlı lüks yapılar...

Diğer taraftan, bu projenin dışında 65-100 metrekare aralığındaki sosyal konutlarımıza olan talepler de var. Evlerimizi ön üretimli olarak Türkiye’deki tesislerimizde hazırlıyoruz. Evde kullanılan duvar, çatı, pencere, kapı gibi ana unsurlarla beraber elektrik, su tesisat malzemeleri ve aksesuarları, ekstra kaplama malzemeleri, boyasına kadar ülkemizden gönderiyoruz. Demonte olarak deniz yolu taşımacılığı ile Güney Amerika’ya ulaşan yapılarımızı yerel ekip desteğiyle yerinde kullanıma hazır kurulum yaparak teslim ediyoruz."



