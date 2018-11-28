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Karmod, Sudan'da işçi kampı mobilizasyonu gerçekleştirdi

- Karmod Sudan Temsilcisi Selahaddin Erdem: - "Zor coğrafyaya rağmen zamanında teslimat yaptık. Sandviç panel sistemli yapı modelimizle gerçekleştirdiğimiz binalar, yüksek izolasyona sahip olup uzun yıllar kullanılabilecek özellikte"

Karmod, Sudan'da işçi kampı mobilizasyonu gerçekleştirdi
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İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markası Karmod, Sudan'da maden işçi kampı mobilizasyonu projesini tamamlayarak teslim etti.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Karmod ile şirketin Sudan bayisi Precon iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında yapımı tamamlanan 22 adet bina, ülkenin kuzeyinde yer alan Abu Hamad şehrinde altın madeni çıkarmada görev alan çalışanlarca kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Sudan Temsilcisi Selahaddin Erdem, içinde VIP dairelerin de yer aldığı 165 kişilik teknik ve idari kadronun barınma ihtiyacını karşılayacak kompleksin 6 ay gibi kısa bir sürede teslim edildiğini bildirdi.

Projenin çöl ortamının hakim olduğu zor coğrafyada gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti:

"Şantiye mobilizasyonu dahilindeki yapılarımızı başkent Hartum'a 750 kilometre mesafedeki en yakın asfalt yola 90 kilometre uzaklıkta bulunan çölde kurduk. Zor coğrafyaya rağmen zamanında teslimat yaptık. Sandviç panel sistemli yapı modelimizle gerçekleştirdiğimiz binalar yüksek izolasyona sahip olup uzun yıllar kullanılabilecek özellikte. 22 adet binadan oluşan projenin toplam büyüklüğü 4 bin 741 metrekare. Yapılarımız altın madeni çıkarma işi yapan firmanın üretim kapasitesini artırmak için istihdam edeceği teknik ve idari kadronun çalışma ofisleriyle beraber barınma ihtiyacını karşılayacak. Proje kapsamında içerisinde 18 metrekarelik WC duşlu 160 adet tek kişilik odanın bulunduğu 16 yatakhane binası, 10 adet 1+1 planda VIP dairenin yer aldığı 5 VIP yatakhane binası ile 370 metrekarelik ofis binasının kurulumu gerçekleştirildi."

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