Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya ekonomi mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

Karmod, Suriye'de Atme kampına poliklinik kurdu

- Karmod Orta Doğu Koordinatörü Vusal Necmettin: - "Türkiye'nin hemen yanı başında 450 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Atme kampında sağlık hizmetlerine büyük oranda ihtiyaç duyuluyor. Tamamladığımız bina, faaliyete girmesiyle bu doğrultuda önemli bir işlev görecek"

Karmod, Suriye'de Atme kampına poliklinik kurdu
banner17

İSTANBUL (AA) - Karmod, Suriye'de Atme sığınmacı kampına prefabrik poliklinik binası kurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, İdlib kentindeki kamp alanında yapımı tamamlanan poliklinik binası, savaş nedeniyle bölgeye yerleşen sığınmacılara hizmet verecek.

Atme kampına kurulumu yapılan 218 metrekare büyüklükteki poliklinikte, 4 doktorun aynı anda hizmet sunacağı ayrı muayenehaneler, acil müdahale odası ile beraber bir adedi engelli kullanımına özel olmak üzere WC üniteleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Orta Doğu Koordinatörü Vusal Necmettin, Türkiye'nin hemen yanı başında 450 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Atme kampında sağlık hizmetlerine büyük oranda ihtiyaç duyulduğunu, tamamladıkları binanın faaliyete girmesiyle bu doğrultuda önemli bir işlev göreceğini bildirdi.

Üretimini gerçekleştirdikleri hazır yapı sistemleriyle çok kısa sürelerde kalıcı yapılar hazırlanabildiğini aktaran Necmettin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ön üretimli yapılarımız kolay nakliye ile beraber yerinde kısa sürede kurulum gibi önemli avantajlara sahip. Bu özellik mülteci kampları, afet sonrası acil yerleşim alanları gibi kısa sürelerde hızlı yapı kurulumu gerektiren durumlar için en ideal çözümü oluşturuyor. Örneğin, 3 kişilik bir ekiple 100 metrekare bir yapıyı 3 gün gibi kısa sürede kurulum yaparak kullanıma hazır hale getirmeniz mümkün. Üstelik uzun yıllar güvenli kullanım avantajına sahip."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karmod
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5