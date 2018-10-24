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Karmod, Tanzanya'da altın madenine şantiye yapıları kurdu

- Şirket, Saza şehrindeki altın madeninde çalışan işçilerce kullanılması amacıyla şantiye yapıları oluşturdu

Karmod, Tanzanya'da altın madenine şantiye yapıları kurdu
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İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markalarından Karmod, Afrika ülkelerinden Tanzanya'da altın madeni alanına şantiye yapıları kurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney batısındaki Saza şehrinde yer alan Rukwa Gölü yakınına kurulumu yapılan binalar, maden çıkarmada görev alacak çalışanlarca kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, tam demonte yeni nesil konteyner modeliyle kurulum gerçekleştirdikleri yapıların uzun ömürlü yapı sınıfında yer aldığını bildirdi.

Son dönemde Karmod olarak Afrika ülkelerinde çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Son birkaç yıldır Afrika genelinde farklı ülkelerde aynı anda 3-4 proje gerçekleştiriyoruz. Kurulum ekiplerimiz, şehirden şehre geçiyor gibi ülkeden ülkeye geçiyor. Cibuti, Eritre, Sudan, Mozambik, Senegal, Gana, Nijerya, Kongo, Nijer, Moritanya en çok proje gerçekleştirdiğimiz kıta ülkeleri arasında yer alıyor. Yapılarımızın tercih edildiği alanlarda ise yönetim ofisi, konut, askeri tesis yapıları, maden şantiyeleri işçi kamp yapıları, güvenlik ofisleri gibi çok farklı kullanım amaçları bulunuyor. Uzun ömürlü oluşu, toz ve rüzgara karşı yüksek izolasyonu, daha kısa sürelerde kullanıma hazır kurulumu gibi yapı farklarımız da müşteri tercihlerinde en önemli etkenler arasında yer alıyor."

Öztürk, Tanzanya altın madeni işçi kampı projesi için hazırladıkları yapıların 3x12 ve 3x6 metre üniteler kullanılarak üretildiğini, büyük ünitelerin hepsinde 8 işçinin kullanımı için son derece sıhhi ortamlar hazırladıklarını, projede yatakhanelerin yanı sıra WC ve duş ünitelerinin de bulunduğunu aktardı.


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