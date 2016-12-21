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Karmod'un ihracat yaptığı ülke sayısı 95'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektöründe faaliyet gösteren Karmod'un ürün ihraç ettiği ülke sayısı 95'e yükseldi.Şirket açıklamasına göre, bu yılın başında 82 olan Karmod'un ihracat yaptığı ülke sayısı, yeni ulaşılan ülkelerle...

Karmod'un ihracat yaptığı ülke sayısı 95'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Prefabrik yapı sektöründe faaliyet gösteren Karmod'un ürün ihraç ettiği ülke sayısı 95'e yükseldi.

Şirket açıklamasına göre, bu yılın başında 82 olan Karmod'un ihracat yaptığı ülke sayısı, yeni ulaşılan ülkelerle birlikte 95'e çıktı. İlk kez ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında Güney Amerika'da Peru ve Kolombiya, Avrupa'da Norveç ve Andora gibi ülkeler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, şirketin 30. kuruluş yılını kutladıkları bu dönemde ihracatta iyi bir performans göstererek genel anlamda hedeflerini yakaladıklarını belirtti.

Peru ve Kolombiya ile beraber Amerika kıtasında proje gerçekleştirdikleri ülke sayısını 7'ye yükselttikleri bilgisini paylaşan ve bunun kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Çankaya, Karmod olarak sürdürülebilir bir ihracat hedefi için kaliteye önem verdiklerini dile getirdi. Çankaya, şunları kaydetti:

"İhracatta en önemli hedefimiz sürdürülebilir bir ihracat ivmesini yakalayabilmek. Bu doğrultuda yapılarımızda kaliteyi artırma ve fonksiyonel kullanım özelliklerini öne çıkartacak yönde yeniliklere önem veriyoruz. Çalışmalarımızın ihracatımıza olumlu yansımasını da görmeye başladık.

Bu yıl 50'ye yakın farklı ülkede 200'ün üzerinde proje gerçekleştirdik. Bir yıl içerisinde toplam ihracat ülkemizin yarısından fazlasında tekrar yeni projeler gerçekleştirebilmemiz çalışmalarımızın karşılığını görme açısından önemli."


-"UNICEF'in resmi tedarikçi listesine girdik"


Çankaya, 2016 yılında yaşadıkları önemli bir gelişmenin de Karmod olarak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) resmi tedarikçi listesine girmeleri olduğunu bildirdi.

Orta Afrika ülkelerinde UNICEF'in mobil okul projelerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Çankaya, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika genelinde yeni nesil konteyner yapılarımız ve perfabrik hazır konutlarımıza ilgi oldukça iyi. Orta Doğu Afrika ülkelerinde çok sayıda konut, ofis ve askeri tesis yapıları gerçekleştirdik. Komor Adaları'nda yeni nesil konteyner yapılarımız BM yardım projesi kapsamında sosyal konut olarak değerlendirildi.

Güney Amerika ülkelerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu lokasyonda iki yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirdik. Kıta genelinde özellikle çelik evlere ilgi büyük. Yapılarımızın modüler taşınabilir özelliğinin verdiği kolay nakliye imkanı ile ürünlerimizi her kıtaya ulaştırabiliyoruz."

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