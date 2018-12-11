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Karnabahar üreticilerin yüzünü güldürdü

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hasadına başlanan karnabahar tarlada 2,50 ila 3 liradan alıcı buluyor

Karnabahar üreticilerin yüzünü güldürdü
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MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hasadına başlanan karnabaharın fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Turgutlu ve çevresinde ağustos ayında tarlaya ekilen karnabaharın hasadına başlandı. İlçede bu yıl yaklaşık 700 dönüm alanda üretilen karnabaharda 5 bin ton rekolte bekleniyor. Önceki yıllara göre rekoltede yaşanan düşüş nedeniyle kilogramı tarlada 2,50 ila 3 liradan alıcı buluyor. Üreticiler geçmiş yıllarda kilogramı 1 lira olan ürünü, bu yıl 2,5-3 katına satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fiyatların önceki yıllara göre oldukça iyi olduğunu söyleyen karnabahar üreticisi Mehmet Bulut, önceki yıllarda fiyatı düşen kış sebzelerinin üreticiler tarafından tercih edilmediğini ancak bu yıl durumun tersine döndüğünü anlattı.

Bulut, "Çok şükür fiyatlar bu sene çok güzel. Bu yıl erkenci karnabahar 3 liradan satıldı. Şimdi ise fiyatlar 2 ila 2,5 lira arasında değişiyor. Umudumuz bu fiyatların 2 liranın altına düşmemesi." dedi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da geçen yıl bin 500 dönüm alanda karnabahar ekildiğini ancak getirisinin düşük bulunması nedeniyle bu yıl ekim alanlarının 700 dönüme kadar düştüğünü bildirdi.

Önceki yıllarda karnabaharın, maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle üreticiler tarafından hasat edilmediğine ve tarlada bırakıldığına dikkati çeken Şenol, şunları kaydetti:

"Geçen sene fiyatlar çok düşüktü. Bu yüzden mahsullerin yüzde 30 ile 40’ı tarlada kalırken, karnabahar 1 lira ile 1 buçuk lira arası gidiyordu. Ürünlerin maddi getirisi umulduğu gibi olmadığı için çiftçilerimiz bu yıl karnabahar ve lahana gibi kış sebzelerine yönelmediler. Bazı çiftçilerimiz de tarlamız kışın boş kalmasın diyerek bu yıl da ektiler. Bu yüzden rekoltemiz düştü. Şu an karnabaharın fiyatı tarladan müstahsillere 2,50 liradan 3 liraya kadar satılıyor. Pazar da ise 3,5 ile 4 liradan satılıyor. Bu yıl rekolte düşük olduğu için fiyatlar yükseldi."

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çiftçiKarnabaharKarnabahar HasatTurgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol
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