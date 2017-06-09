"Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası 10 yaşında

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla 2007-2008 eğitim öğretim döneminde başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Kampanya kapsamında karneleriyle İş Bankası şubelerine gelecek ilk ve ortaöğretim öğrencilerine "Astronotlar Üşür Mü?-Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı" başlıklı kitap hediye edilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş, bankanın İstanbul şubesinde düzenlenen kitap dağıtım töreninde, çocukların karne heyecanını yeniden paylaştıklarını ifade ederek, "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasının 10'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl dağıtacağımız kitaplarla sayı 12 milyona ulaşmış olacak." dedi.

Akkuş, kampanya ile çocukların kitap okuma alışkanlığını artırmayı, onlara kitap okuma sevgisi aşılamayı, çocukların hayal gücünü genişletmeyi, araştıran ve sorgulayan bireyler olması konusunda onlara yardımcı olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kampanyalarının bundan sonra da süreceğini bildiren Akkuş, "Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de saygın isimlerin öykülerini çocuklarla buluşturmuştuk. Geçen yıl biraz içeriği farklılaştırmıştık. İnsana, yaşama ve bilime dair bir kitap hazırlamıştık. Bu yıl onun devamı niteliğinde 'Astronotlar Üşür Mü?' isimli bir kitap veriyoruz. Çocuklarımızı aileleriyle şubelerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





- Kitaplar, Türkiye ve yurt dışındaki İş Bankası şubelerinden dağıtılacak



Verilen bilgiye göre, kampanyanın 10'uncu yılında çocuklara Çağlar Sunay tarafından hazırlanan "Astronotlar Üşür Mü?-Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı" başlıklı kitap hediye edilecek.

Bu yılki 1 milyon kitapla birlikte çocuklara 10 yılda 12 milyonu aşkın kitap hediye edilmiş olacak. Öğrenciler, hediye kitaplarını İş Bankası şubelerinden alabilecek.

Kampanya çerçevesinde kitap hediyesi, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İsviçre, KKTC, Kosova, Bahreyn ve Rusya'daki İş Bankası şubelerinden de yapılacak.