Karpuz tarlada kaldı

Karpuz tarlalarındaki tabloyu yerinde inceleyen Barut, “Hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı, birlikte kazanacağı bir sistem için tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor” dedi. Barut, “Üretici karpuzunu hasat etmeden tarlayı terk etti. Traktörlerle tarlalarını sürüyor. Diğer taraftan yoksul insanlar tarlalarda kalan karpuzu topluyor. Tarlada kilogramı 10 kuruş olan karpuz büyükşehirlerde marketlerde 1 liranın üzerinde satılıyor. Üretici ürettiğinden zarar etmiş, nakliyesini bile karşılamadığı için ürünü toplamadan tarlasını sürüyor. Tüketici ise yüksek fiyattan karpuz almak zorunda kalıyor” diye konuştu.