Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji kabir Varank Bursa
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedi azaldı

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedi azaldı
2018 yılının ilk yarısında bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait 10 milyon adet çekin toplam tutarı 434 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 15 artarken, çek adeti yüzde 3,  keşideci  sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2 geriledi.
 
 
 
         İbraz Edilen Çekler                                 Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler
 
 
 
 
 
 
 
Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı.
 
 
 
Ocak – Haziran 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi.
 
 
 
Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı %3 artarken, keşideci sayısı %25, adet ise %22 geriledi.
 
 
 
Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi.
 
 
 
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak %2,4, adet olarak ise 0,2 puan azalarak %2,2 oldu.
 
 
 
Karşılıksız İşlemi Yapılan Çekler / Bankalara İbraz Edilen Çekler  (%)
 
 
 
 
 
 
 
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:
 
 
 
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
 
 
 
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı           Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz
 
(Milyon TL)                                                 edilen çeklere oranı (Tutar, yüzde)
 
 
 
 
 
 
 
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla %7,9 ile Osmaniye, %7,3 ile Mardin, %5,1 ile Artvin, %4,8 ile Bingöl ve Bitlis oldu.
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5