Kart kabul etmeyen küçük esnaf kalmayacak

“Cepte POS” uygulamasıyla Türkiye’de ilk kez, POS cihazı gerektirmeden, cep telefonları üzerinden banka ve kredi kartlarıyla ödeme ve tahsilat imkânı sunarak küçük esnafın can suyu olan Ödeal; 2018 yılında, 300 milyon TL ciro ve 50.000 üye işyeri sayısıyla 2 kat büyüme hedefliyor.



Küçük Esnaf, Ödeal ile Ticarette Daha Güçlü

Ödeal sayesinde, yalnızca büyük kurumlar değil küçük esnaf ve kendi hesabına çalışanlar da, herhangi bir sabit maliyete, aylık kota sıkıntına katlanmak zorunda olmaksızın kredi kartı ve banka kartından tahsilat yapabiliyor. Böylelikle, bugüne kadar kredi ve banka kartı ile satış yapamayan küçük esnafa ticari avantaj sağlanmış oluyor.



“Kart kabul edemeyen küçük esnaf kalmayacak”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, “Türk ekonomisine, piyasalara sunduğumuz en önemli ve ilk yenilik, küçük esnafın, işletmelerin, kredi kartı kabul edememeleri nedeniyle yaşadıkları müşteri kaybetme sıkıntısının önüne geçmek oldu. Maliyetler, kotalar ya da komisyon oranları gibi çeşitli nedenlerle kredi kartı ya da banka kartı kabul edemeyen mikro işletme ya da küçük esnaf kalmasın istiyoruz. Bu nedenle ihtiyaca göre yen ürün ve hizmet modelleri geliştirmeyi sürdürüyoruz” dedi.



Ödeal POS: Türkiye’nin masaüstü yazar kasalara bağlanma özelliğine sahip ilk ve tek POS cihazı

6493 sayılı kanun kapsamında, BDDK lisansı ile %100 Türk sermayeli olarak, 2014 Eylül ayından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Güngör, söylerine şöyle devam etti: “Alışveriş ekosistemini iyi okuduğumuzu düşünüyorum. Zaman içinde artan müşteri sayısı ve gelen talepler doğrultusunda Ödeal POS adını verdiğimiz, Türkiye’nin masaüstü yazar kasalara bağlanma özelliğine sahip ilk ve tek POS cihazını çıkardık. Geliştirdiğimiz yeni ürünle birlikte, ödeme sistemlerine hem yeni bir bakış getirdik ve hem de pazardaki faaliyet alanımızı genişlettik. Ödeal POS ile anlaşmalı bankalar için tek POS üzerinden taksit imkanına ek olarak, tüm bankalar için tek komisyon oranı gibi farklı avantajlar sunuyoruz. Kısacası, özellikle küçük işletmelere ve esnafımıza, cep telefonlarını mobil POS’a dönüştürmek ya da Ödeal POS ile fiziki POS sahibi olmak gibi iki alternatif sunuyoruz.”



Hedefler büyüme odaklı…

2016 yılsonuna göre üye işyeri sayısını %70 artırdıklarını belirten Güngör; “Ciromuzu %166 oranında, günlük işlem adedimizi ise, bir yıl önceki yıla göre 2,3 kat artırdık. Ödeal, 70 farklı sektörde kullanılıyor. Toplam üye işyerlerimizin %71’i, bireysel girişimciler ve şahıs şirketlerinden; geri kalan %29’lik kısım ise, limited şirketler, kooperatif ve derneklerden oluşuyor. Sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimizle 2018 yılında, 300 milyon TL ciro ve 50.000 üye işyeri sayısıyla 2 kat büyüme hedefliyoruz.” dedi.



Türkiye, Dünya’nın Fintech merkezi olabilir

Finansal teknolojiler konusunda da düşüncelerini paylaşan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz, dünyanın fintech merkezi olabilir. Bunun için hem devlet hem de özel sektör kanalından önemli girişimlerde bulunuluyor ve adımlar atılıyor. Yenilikçilik, müşterilere yakınlık, inovasyon, uzmanlık, regülasyonlar, devlet teşvikleri ve yabancı sermayeli girişimler gibi fintech pazarının büyümesinde etkili olan faktörlere sahibiz. Ülkemizin, yatırımcıların daha çok ilgisini çeken, dünya markası FinTech şirketlerinin yer aldığı bir ekosisteme kavuşacağına inanıyorum.”



