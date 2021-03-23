Kartepe'de bir metreden fazla kar var herkesi bekliyorum

Turizm sektöründeki pandemi etkisene rağmen yatırımlarına ara vermeden devam eden, otellerini hiç kapatmayan Green Park Hotelleri Yönetim Kurulu başkanı Adil Üstündağ kış turizmi meraklılarına çağrı yaptı. Green Park Kartepe’nin de hiç kapanmayan oteller arasında olduğunu belirten Üstündağ şöyle konuştu:

“İstanbul’a en yakın kayak oteli Kartepe’de… İki saatten az bir sürede Kartepe’ye ulaşmak mümkün. Burada neredeyse bir metreden fazla kar var. Kayak yapmanın tam zamanı. Herkesi Kartepe’ye bekliyoruz. Otelimizi pandemi şartlarına göre dizayn ettik. Maske, mesafe ve hijyen bizim olmazsa olmazımız. Yemekleri misafirlerimiz eldivenli alıyor.”

Pandemi şartlarında çok önemli etkinlikleri imza attıklarını söyleyen Adil Üstündağ, “Belki de yılın son karı burada ortam muhteşem bu firsat kaçmaz” diye konuştu.