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Kartlar cüzdandan 'uçuş' için çıktı

BKM verilerine göre, bu yılın 9 ayında banka ve kredi kartlarıyla havayolu sektöründe harcama 11 milyarı aştı.

Kartlar cüzdandan 'uçuş' için çıktı

İSTANBUL(AA) - Banka ve kredi kartlarıyla bu yılın 9 ayında havayolu sektöründe yapılan harcama 11 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde havayolu işlemleri için banka kartlarıyla 1 milyar 766 lira ve kredi kartlarıyla da 9 milyar 284 milyon lira olmak üzere 11 milyar 50 milyon lira harcandı.

Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla 22,7 milyon adet işlem gerçekleştirildi.

Havayolu sektöründe kartlarla geçen yılın 9 ayında 21,6 milyon adet işlemde 8,3 milyar liralık, yılın tamamında da 28,5 milyon adet işlemde 10,8 milyar liralık harcama yapıldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde havayolu harcamalarında yapılan harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,8, işlem adedi de yüzde 5,3 artış gösterdi.

Böylece bu yılın 9 aylık döneminde havayolu sektöründe yapılan harcama tutarı, geçen yılın tamamındaki ödemeleri geçmiş oldu.x

Muhabir: Murat Birinci

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Anahtar Kelimeler:
BKMEkonomiHavayoluKredi Kartı
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