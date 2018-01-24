"Kartlı ödeme tutarı 2017'de 677 milyar lira oldu"

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, kartlı ödeme tutarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 677 milyar liraya ulaştığını belirtti.

Soner Canko, Türkiye'de geçen yıl kartlı ödemelere ilişkin gerçekleşmeleri ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini paylaştığı toplantıda, 2017'nin Türkiye'nin nakitsiz toplum hedefinde dönüm noktası olduğu söyledi.

BKM verilerine göre 2017'de kredi kartı sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62,4 milyona ulaştığını belirten Canko, "Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı ise 2016 yılında 22,8 milyon iken 2017 yılında 24,5 milyona yükseldi. 2016 yılında 117 milyon olan banka kartı adedi ise yüzde 12 artışla 131,6 milyona çıktı." dedi.

Canko, kredi kartı ile ödeme tutarının 2017'de yüzde 13 büyüyerek 606 milyar liraya, banka kartı ile ödeme tutarının ise yüzde 41 artışla 71 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

Toplam kartlı ödeme tutarının da yüzde 15 artarak 677 milyar liraya yükseldiğini dile getiren Canko, kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının değiştiğini anlattı.

Canko, şöyle devam etti:

"Geçen yıl banka kartıyla ödemeler, ilk defa banka kartıyla nakit çekim işlemlerini geçti. Türkiye'nin 2023 yılında nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde tempoyu artırdığını görüyoruz. Bugün her 3 kartlı ödemeden biri banka kartıyla yapılırken, banka kartıyla yapılan alışveriş oranı banka kartıyla yapılan nakit çekim oranını geride bıraktı. 2017'de banka kartıyla yapılan alışveriş oranı yüzde 53'e çıkarken banka kartıyla yapılan nakit çekim oranı ise yüzde 47 seviyesine geriledi."





- "Her 5 kredi kartından 2'si internet alışverişlerinde kullanılıyor"





Soner Canko, geçen yıl internetten yapılan kartlı ödemelerin de artışını sürdürdüğünü ifade etti. Canko, 2016 yılında 68,4 milyar lira olarak gerçekleşen online ödemelerin, 2017'de son 5 yılın en büyük büyümesini göstererek yüzde 45 arttığını ve 99,1 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

İnternetten yapılan kartlı ödemenin toplam içindeki payının yüzde 14'ü geçtiğine işaret eden Canko, 2017'de her 5 kredi kartından 2'sinin internet alışverişlerinde kullanıldığının altını çizdi.

Canko, 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldiğini vurguladı.

Geçen yıl Türkiye'de temassız özellikli terminal adedinin 879 bine ulaştığını belirten Canko, temassız özellikli terminal adedinin toplam terminal adedi içindeki payının ise yüzde 37 olduğunu kaydetti.

Canko, 2014'te temassız özellikli terminal adedini sadece 97 bin adet olduğunu anımsatarak, "Şimdi bu rakam 879 bin adede yükseldi. 2014'ten bugüne temassız kabul noktasının 9 kat arttığını söyleyebiliriz. Bugün her 3 kart kabul noktasından biri temassızı destekliyor durumda." ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların güvenle daha yüksek tutarlı işlemlerde de temassız ödeme yaptığının altını çizen Canko, temassız işlemlerin 2016 yılında 45 milyon adet gerçekleşirken, 2017'de bu rakamın yüzde 96 artarak 88 milyon olduğunu dile getirdi.

Soner Canko, temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarının 2014'te 11 lira iken, 2017’de 2,5 katına çıkarak 26 liraya yükseldiğini hatırlattı.

Temassız kartlarda dolandırıcılık yapıldığına dair sosyal medya mecralarında şehir efsaneleri dolaştığını anlatan Canko, "Böyle bir durum söz konusu değil. Temassız kartlar en hızlı ve en hijyenik ödemedir. Şu ana kadar bankalara temassız kartlarla ilgili hiçbir dolandırıcılık bildirimi gelmedi. Temassız özelliğine sahip kartlarda 50 lira ve altı alışverişlerde şifre girmeden işlemler yapılabiliyor. 1 Mart itibarıyla bu limit 90 lira olacak." dedi.





- "En fazla artış havayolları sektöründe"





BKM Genel Müdürü Canko, geçen yıl en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2017 yılında havayolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artışı gösteren sektör oldu. Havayolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 32 artarak 14,3 milyar liraya ulaştı." dedi.

Canko, şöyle devam etti:

"Bu sektörü yüzde 27'lik artış ve 28,4 milyar liralık kartlı ödeme tutarı ile yemek sektörü, yüzde 23'lük artış ve 19,1 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla seyahat acenteleri, yüzde 22'lik artış ve 13,7 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla konaklama ile yüzde 18’lik artış ve 20,7 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla kamu/vergi sektörleri izledi."

En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlere ilişkin bilgi veren Canko, en fazla kartlı ödeme yapılan sektörün 128,1 milyar lira ile market ve AVM'ler olduğunu, bunu da 61,4 milyar lira ile akaryakıt ve 55,6 milyar lira ile giyim sektörlerinin takip ettiğini dile getirdi.

Canko, vatandaşların kamusal ödemelerde daha fazla kartlı ödeme kabulünün sağlanması hususunda kendilerine talepler geldiğini söyledi.





- 2017'nin En'leri





Soner Canko, 2017 yılının En'lerine ilişkin "14 Şubat Sevgililer Günü'nde en fazla işlem 18.00-19.00 saatleri arasında yapıldı. Mayıs ayında en fazla işlem Anneler Günü öncesinde, 13 Mayıs tarihinde gerçekleşti. En fazla işlem Ramazan Bayramı arifesinde gerçekleşti. E-ticarette alışverişlerin en fazla yapıldığı gün 24 Kasım yani 'Muhteşem Cuma' oldu. 1 saat için en fazla kartlı işlem 31 Aralık günü 18.00-19.00 saatleri arasında yapıldı." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl turizm gelirlerinde ve turist sayısında artış yaşandığını anımsatan Canko, Türk vatandaşların yurt dışı harcamalarının dolar bazında sadece yüzde 3 büyüdüğünü, yabancıların Türkiye'deki harcamaların dolar bazında ise yüzde 25 artış gösterdiğini söyledi.





- "STK'lara e-bağışla 3,5 milyon lira aktarıldı"





Canko, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'u tüketicilerle buluşturduklarını ve TROY logosu yaklaşık 2 milyon kartla yerini aldığını ifade etti.

TROY ile mobil temassız ödeme yapabildiğini belirten Canko, müşterilere yeni verilen her 100 banka kartının 11'inin TROY logosu taşıdığını ve kartların yurt dışından da kullanabildiğini vurguladı.

Canko, BKM Express'in geçen yıl 5'inci yaşını kutladığını hatırlatarak, "1,5 milyonu aşkın kullanıcı hızlı, kolay, güvenli ödeme deneyimi yaşadı. 27 binin üzerinde iş yerinde alışveriş kolaylığı sağlanıyor. Son 2 yılda yüzde 100 büyüme oranıyla 5 milyon işlem adedine ulaşıldı. Ayrıca e-bağış seferberliği ile son 2 yılda STK'lara aktarılan kaynak 3,5 lirayı aştı." diye konuştu.





- "1 Şubat'ta internetten kartlı ödemelerde bir sıkıntı olmaz"





Soner Canko BKM'yi yalnızca bankalar arasındaki işlemleri takip eden bir kurum olmaktan çıkararak, ödemeler ekosistemine, güvenli ve hızlı çözümler üreten teknoloji odaklı bir kuruma dönüştürdüklerini söyledi.

Girişimciliğe verdikleri önem ve teknolojiye yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin ödeme sistemlerindeki oyun kurucusu ve inovasyon merkezi konumlarını sürdürdüklerini ve ortak bir hedefe kanalize olduklarını ifade eden Canko, "Biz bu hedefi 'Nakitsiz Ödemeler Toplumu' olarak tanımlıyoruz. Nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde yolumuza hızla devam ediyoruz. Bu yolda amacımız nakitsiz ödemelerde geleceğin deneyimini yaşatmak ve ödemeleri kolaylaştıran güvenli çözümler ile Türkiye'ye değer katmak." değerlendirmesinde bulundu.

"İnternetten alışveriş için kart hamilinden onay alma süresinin 31 Ocak'ta dolması sektörde bir durgunluğu beraberinde getirir mi?" sorusu üzerine Canko, " Her 5 karttan 2'si internette kullanılıyor. İnternetten yapılan alışverişlerde bir duraksama olacağı yönünde endişem yok. Eğer şu anda bir alışverişten dolayı kart işlemine bankadan red geliyorsa, müşterinin bunu halletmesi sadece 2 dakikasını alır. 1 Şubat'ta internetten kartlı ödemelerde bir sıkıntı olmaz." diye konuştu.

Soner Canko, ödeme güvenliği açısından Türkiye'nin en güvenli ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Örneğin her Amerika dönüşü bankam beni arıyor. 'Kartınızı değiştirirseniz iyi olur' diyor." ifadesini kullandı.