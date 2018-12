Kartlı ödemeler ekonomiye can suyu oldu

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerin 2018 yılı sonunda yüzde 19 büyümeyle yıllık 720 milyar TL'ye, banka kartıyla yapılan ödemelerin ise yüzde 39 büyümeyle 100 milyar TL'ye ulaşacağı öngörülmektedir." dedi.

Canko, AA muhabirine 2018 yılında kartlı ödemelerin gelişimi ve 2019 yılı beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomilerin inişli çıkışlı seyrettiği dönemlerde büyümenin sürdürülebilirliği açısından kartlı ödemeler can suyu olduğunu belirtti.

2018'in kartlı ödemelerin pozitif büyüme sergilediği bir yıl olduğunu ifade eden Canko, "2018 nakitsiz ödemeler toplumuna ulaşma yolunda yürüyüşümüzü sürdürdüğümüz bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerin yıl sonunda yüzde 19 büyümeyle yıllık 720 milyar TL'ye, banka kartıyla yapılan ödemelerin de yüzde 39 artışla 100 milyar TL'ye ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

2017'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artan toplam kartlı ödemeler, bu yıl yüzde 21 artarak yıllık 820 milyar TL seviyesine çıkacağını belirten Canlo, kamuda kart kabulünün yaygınlaşmasının, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Canko, şöyle devam etti:

"Özellikle toplu taşıma ödemelerinin dijitalleşmesi ile kullanıcı deneyimi kazanılması sayesinde kartlı ödemeler diğer nakit yoğun alanlara da nüfuz edebilir. Bununla beraber noterler, tapu müdürlükleri, vergi daireleri, emniyet ve trafik şube müdürlükleri, araç muayene istasyonları, kamu hastaneleri ve SGK merkezleri gibi kamu kurumlarında kart kabulünün daha da yaygınlaştırılması, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu sayede kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, vergi gelirlerinin artması, ekonomide canlılık yaratarak büyümeye katkı sağlaması, banka müşterisi olmayan kesimin finansal sisteme dahil edilmesi gibi birçok ekonomik ve toplumsal fayda sağlayabiliriz. Kamu ödemelerinde kartlarla ödemelerin yaygınlaşması tahsilat oranını artırıyor."



- "Avrupa'nın 1 numaralı kart pazarıyız"



Soner Canko, Türkiye'nin kart adedinde Avrupa'nın 1 numaralı kart pazarı olmaya devam ettiğini söyledi.

Kasım 2018 itibarıyla kredi kartı adedinin 66 milyon, banka kartı adedinin ise 144 milyon seviyesine ulaştığını belirten Canko, böylece toplam kart adedinin 210 milyon adede çıktığını kaydetti.

Canko, şu ifadeleri kullandı:

"Kredi kartı adedinde Avrupa'da en fazla karta sahip İngiltere'nin önünde yer alırken, banka kartı adedinde ise Almanya'nın arkasında 2. sırada yer alıyoruz. Toplam kart adedinde ise Avrupa'da en fazla karta sahip ülke konumumuzu bu yıl da sürdürüyoruz. Kart kabul noktasında ise 2,37 milyon adet terminalle Avrupa'da 3. sırada yer alıyoruz. ATM tarafında da yaklaşık 52 bin ATM ile Avrupa'da bulunan ATM'lerin yüzde 10'u Türkiye'de bulunuyor. Türkiye hem kart tarafında hem de kart kabul noktasında dünyanın birçok ülkesinden önde. Ancak nüfusumuz, ekonomik potansiyelimiz ve bu yaygın altyapı göz önünde bulundurulduğunda, hane halkı harcamalarında kartlı ödemelerin daha yüksek bir pay alması mümkündür."



- "Her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleşiyor"



BKM Genel Müdürü Canko, 2018 kartlı ödeme verilerine banka kartı özelinde bakıldığında, banka kartıyla yapılan ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki tutar bazlı payının yüzde 12'ye yükseldiğini söyledi.

Daha çok düşük tutarlı ödemelerde tercih edilen banka kartlarının ödeme adedi içindeki payının ise kullanımdaki artışla beraber yüzde 32 seviyesine ulaştığını belirten Canko, "10 yıl önce her 25 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün her 3 kartlı ödemeden 1'i artık banka kartlarıyla gerçekleşiyor." dedi.

Canko, daha önceleri maaş kartı olarak bilinen ve sadece para çekmede kullanılan banka kartları artık ödemelerde de hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti.

Toplam banka kartı işlemleri içindeki alışveriş adedi payının nakit çekimi geçerek yüzde 57'ye ulaştığına dikkati çeken Canko, "Artık her 5 banka kartı işleminden 3'ü alışveriş olarak gerçekleşiyor." diye konuştu.



- "Temassız ödemelere ilgi katlanarak artacak"



Soner Canko, 2018'de temassız işlemlerin, kazandırdığı zaman ve kolaylık gibi avantajlarla hayatın bir parçası olmaya devam ettiğini belirtti.

Nakitsiz ödemeler toplumu olma yolunda bir diğer önemli ödeme yönteminin temassız teknolojisi olduğuna dikkati çeken Canko, sadece temassız kartlarla değil, uyumlu akıllı telefonlarla da temassız ödeme yapılmasını sağlayan teknoloji sayesinde, 90 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden hızlı ve basit biçimde ödeme yapılabildiğini anlattı.

Canko, toplu taşımada, marketlerde, kafelerde ve fast food restoranlarında hızla yaygınlaşan temassız teknolojisiyle uyumlu toplam kart sayısının 57 milyona ulaştığını söyledi.

Temassız ödeme yapılabilen terminal sayısının ise 2018 yılında hızla artarak 1,2 milyona ulaştığını ve bugün her 2 terminalden birinde temassız alışveriş yapılabildiğini belirten Canko, "Kart ve kart kabul noktası tarafında yaşanan bu hızlı dönüşüm temassız kullanımına da yansıdı ve 2018 yılında yapılan temassız işlem adedi geçen yılın 2,5 katına çıktı. 2017 yılında 88 milyon adet temassız ödeme yapılırken, 2018 yılı kasım sonu itibarıyla 200 milyon temassız ödeme gerçekleşti. Yıl sonunda 210 milyon seviyesini geçeceğini öngördüğümüz temasız ödemelerin toplam kartlı ödeme adedi içindeki payı ise yüzde 4 seviyesine ulaşacaktır. 2019 yılında temassız ödemelere olan bu ilginin yine katlanarak artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "2019’da hedef 17 milyon TROY logolu kart"



BKM Genel Müdürü Canko, Nisan 2016'da tüm üye bankaların desteğiyle hayata geçirdikleri ve bugün 25'i banka, 3’ü elektronik para kuruluşu olmak üzere toplamda 28 üyesi bulunan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logolu kart sayısının bugün 7 milyona ulaştığını söyledi.

Bu yıl her ay çift haneli büyüme oranlarına ulaştıklarını belirten Canko, "Kart sayımızı neredeyse 4 katına çıkardık ve bu sayede 7 milyona ulaştık. Özellikle yeni verilen kartlarda ciddi bir büyüme sağladık, 2018 yılında yeni verilen her 100 kartın 28 tanesi TROY logoluydu." dedi.

Canko, TROY olarak amaçlarının Türkiye'de henüz kartlı ödemeleri kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye temas etmek olduğunu dile getirdi.

Bu kitlenin kart kullanımıyla beraber kayıt içi ekonomiye dahil olmasının pek çok sektörün gelişimine ve ülke kalkınmasına hizmet edeceğinin vurgulayan Canko, şu ifadeleri kullandı:

"2019'da TROY logolu kart sayısını 17 milyon karta çıkarmayı ve bu kişilerin edindikleri ilk kartın TROY logolu olmasını hedefliyoruz. Öte yandan BKM olarak dijital ödemelere yenilikçi ürünlerimizle öncülük etmeye devam edeceğiz. TROY'un sunduğu dijital ödeme yelpazesini 2019'da daha da genişleteceğiz. TROY İnovasyon Merkezi'nin ilk çalışmaları olan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, QR ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme şu an kullanımda. 2019 yılında hem bunların yaygınlaşması için hem de başka yenilikçi ödeme yöntemlerinin sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm bunları yapmaktaki esas amacımız ise bu teknolojileri yenilikçi teknolojilere henüz erişememiş kişilere ulaştırmak, işletmelerimizin de daha fazla kişiye ulaşarak daha fazla ürün ve hizmet satabilmeleri sağlamak. Bunun için de bulunduğumuz ekosistemdeki perakende şirketleri, düzenleyici kuruluşlar, cihaz ve kart üreticileri, yazılım şirketleri gibi pek çok farklı kurum ve kuruluş ile ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz."



- "Hayalimiz ödemeleri görünmez kılmak"



Soner Canko, Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express ile mağaza içi alış veriş ve dijital bağış dönemi başladığını belirtti.

BKM Express'i 2011 yılında hayata geçirdiklerini ve 32 bin iş yerinde 1,7 milyon kullanıcıya hizmet verdiğini ifade eden Canko, BKM Express'in 2019 yılında hem kullanıcı sayısını artırmayı hem de online ödemelerde ulaştığı başarıyı kasa ödemelerinde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Hayalimiz ödemeleri görünmez kılmak" diyen Canko, BKM Express olarak sivil toplum ile STK'lar arasında köprüler kurmayı ve bağış kültürünü dijitalleştirmeyi misyon edinerek hayata geçirdiğimiz e-bağış özelliğiyle 2015 yılından bugüne kadar 250 vakıf ve derneğe Kasım 2018 sonu itibarıyla 262 bin işlem adediyle 6,1 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettiklerini dile getirdi.

Canko, BKM olarak nakitsiz toplumun en önemli savunucularından birisi olarak, 2019'un finansal okuryazarlık, banka kartlarının yaygınlaşması ve kullanımının artması, temassız ödemelerin yaygınlaşması gibi alanlarda desteklerinin daha da artacağı bir yıl olacağını sözlerini ekledi.