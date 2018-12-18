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"Kasım ihracatının yüzde 16,5'i Kocaeli'den"

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Kasım ayında Türkiye ihracatının yüzde 16,5'i ilimizden gerçekleşti" - "Yılın tamamında ihracatımızın 28 milyar doları geçerek yeni bir rekora imza atacağını bekliyoruz. İhracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz"

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayında Türkiye ihracatının yüzde 16,5'inin Kocaeli'den gerçekleştiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli gümrükleri tarafından açıklanan Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

İhracat performansının olumlu olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kasım ayında ilimizden 2,6 milyar dolar tutarında ihracat ve 3,2 milyar dolar tutarında ithalat yapıldı. Geçen yılın kasım ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 36,5 oranında artarken, ithalat yüzde 31 oranında geriledi. Kasım ayında Türkiye ihracatının yüzde 16,5'i ilimizden gerçekleşti. Kocaeli ihracatındaki bu ivmelenmede, geçen yıla göre ihracatını yüzde 10 arttıran otomotiv ve yüzde 24 arttıran kimya sektörünün önemli katkısını görüyoruz. Bunun yanında demir, çelik, elektrik, elektronik, makine ve iklimlendirme sanayi sektörleri de ihracatlarını arttıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor."

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yılın tamamında Kocaeli'nin ihracatta tarihi rekor kıracağını vurgulayarak, "İlimiz on bir aylık dönemde 25,9 milyar dolar ile geçen yılın aynı döneminin yüzde 23,6 üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Yılın tamamında ihracatımızın 28 milyar doları geçerek yeni bir rekora imza atacağını bekliyoruz. İhracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.


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