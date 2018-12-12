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Kasımda 655 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

ANKARA (AA) - Dahilde işleme rejimi kapsamında kasım ayında 655 firma için izin belgesi düzenlendi.Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla...

Kasımda 655 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
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ANKARA (AA) - Dahilde işleme rejimi kapsamında kasım ayında 655 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 655 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi, 69 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 16, resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 1 oldu.

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