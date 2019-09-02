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Kastamonu'da 2 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Sulu tarım ile 2019 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 2 milyon 480 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir"

Kastamonu'da 2 bin dekar tarım arazisi suyla buluşacak
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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yapılan Sevindik Göleti ile 2 bin dekar alanın suyla buluşturulacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kastamonu'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Aydın, Sevindik Göleti'nde depolanacak su ile 2 bin dekar tarım arazinin sulanmasının sağlanacağını vurguladı.

Aydın, Sevindik Göleti'nin temelden yüksekliğinin 28 metre olduğunu, 561 bin metreküp su biriktirme hacmi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gölet inşaatı tamamlandı. Sulama inşaatının da tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğinde artış sağlanacak. Sulu tarım ile 2019 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 2 milyon 480 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."


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