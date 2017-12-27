Kastamonu'daki yatırım fırsatları İstanbul'da anlatıldı

İSTANBUL (AA) - Kastamonu'daki yatırım fırsatları İstanbul'da düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı'nda (KASTEXPO) anlatıldı.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen KASTEXPO kapsamında, "Kastamonu ve Yatırım Olanakları" başlıklı panel gerçekleştirildi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şehirde son yıllarda çok ciddi gelişme yaşandığını belirterek, yerel ve kültürel dokunun tekrar canlandırılması ve ayağa kaldırılması için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Belediye tarafından yapılan projeleri anlatan Babaş, Kastamonu'da yatırım ihtiyacı bulunan sektörlere değindi.

Babaş, "Mobilya fabrikaları tüm ihtiyaçları Kastamonu'dan alıyor ancak ilimizde bir mobilya fabrikası yok. Bu konuda harekete geçilmeli." dedi.





- "Entegre tesisler ve mobilyacılıkta yatırım fırsatı var"

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Selçuk Arslan ise şehirde tarım, hayvancılık, orman ürünleri, turizm, mobilya ve madencilik alanında ciddi yatırım olanaklarının olduğunu, özellikle mermerle ilgili acil yatırım bekleyen firmaların bulunduğunu söyledi.

Kastamonu'nun, 170 kilometre uzunluğunda sahilinin bulunduğunu dile getiren Arslan, buna rağmen kültür balıkçılığının istenilen düzeyde olmadığını ve gelişmediğini aktardı.

Arslan, bu sahilde bulunan ve bir kısmı da atıl olan balıkçı barınaklarının kültür balıkçılığı için kullanılabileceğini kaydederek, bu konuda yatırım yapılabileceğini vurguladı.

Başkan Arslan, "Kastamonu'da yeterli hayvan sayımız var ama entegre tesislerimiz yok. Ayrıca şehrimiz mobilyacılık için elverişli. Entegre tesis ve mobilyacılık alanında çok ciddi yatırım fırsatları var." ifadelerini kullandı.

United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun, bugüne kadar Kastamonu'da çok güzel çalışmalar yapıldığını ancak bunların böyle güzel şehir için yeterli olmadığını söyledi.

Altun, "Bir şehrin kalkınması demek o şehrin kültürünün, turizminin, altyapısının, sanayisinin, eğitiminin, yaşam alanlarının hep beraber kalkınması manasına gelir. Birlik ve beraberlikle kalkınma hamlesi yaparsak Kastamonu hak ettiği yere gelecek." diye konuştu.

Etkinliğe Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de katıldı.