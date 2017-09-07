"Katalonya krizi, İspanyol ekonomisi için risk"

MADRİD (AA) - İspanyol basını, 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gitme kararı alarak kurumsal kriz yaratan Katalonya'daki gelişmelerin İspanya'nın kredi notunu düşürme riski taşıdığını ileri sürdü.

El Mundo gazetesi, İspanya'nın geride bıraktığı ekonomik krizin Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri sonrasında yeniden başlama riski taşıdığını gündeme getirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard&Poor's'un 29 Eylül'de, Moody's'in ise 20 Ekim'de son revizyonlarını açıklayacaklarını hatırlatan İspanyol gazetesi, 2012 yılında bankalar için alınan kurtarma yardımının ardından İspanya'nın kredi notunun tekrardan A'ya çıkarma fırsatının Katalonya krizinden dolayı riske girdiğini yazdı.

İspanya'nın kamu borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının tekrardan yüzde 100'ün üzerlerine çıktığına vurgu yapılan haberde, buna rağmen ekonomideki en ciddi sorunun Katalonya krizi olduğuna vurgu yapıldı.

Son olarak 2011 yılında kredi notu AA - olan İspanya, mevcut durumda BBB + (S&P ve Fitch'e göre) düzeyinde bulunuyor.

Bu arada Antena 3 televizyonu da Katalonya'nın risk priminin İspanya'nın 3 katına ulaştığını, yabancı yatırımcıların Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini çok yakından takip ettiğini ve siyasi tansiyonun daha da yükseleceği yönünde müşterilerini uyardığını haber yaptı.

Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine karşı çıkan "Empresaris de Catalunya" adlı Katalan iş adamları derneği de Katalonya özerk yönetimi hükümetinin bağımsızlıkla birlikte kurmayı vadettiği Katalonya Maliyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi yeni kurumların hayata geçirilmesi halinde Katalan ekonomisinin güçsüzleşeceği uyarısını yaptı.

Mevcut durumda yaklaşık 70 bin çok uluslu şirketin faaliyet gösterdiği Katalonya, 2016 yıl sonu verilerine göre İspanya'daki GSYH'nin yüzde 19,03'ünü karşılarken, geçen yıl yüzde 3,5'lik büyüme ile İspanya ortalamasının iki katından fazla bir ekonomik büyüme gösterdi.