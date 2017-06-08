İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, Orta Doğu'yu kimlerin dizayn ettiği aşikarken Katar'ın hedef tahtasına konulmasının bölgeyi yeni bir kargaşanın içine sürüklemeye çalışan düşüncenin oyunu olduğunu belirterek, Katar ablukasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve Mısır'ın başını çektiği Katar ablukasının kabul edilemeyeceğini kaydederek, abluka kararı sonrası Türkiye'nin aldığı duruşu yerinde ve doğru adımlar olarak değerlendirdi.

Siyasi gerekçelerle alındığı belirtilen abluka kararının ardında ekonomik nedenlerin olduğunu aktaran Koca, Türkiye'nin son dönemde Katar ile ilişkilerini hem siyasi hem de ekonomik olarak son derece üst seviyelere çıkardığını anımsattı.

Türkiye'nin ihracat ve ithalat dengesine bakıldığında Katar ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu bildiren Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemize büyük yatırımlar yapan Katar bu alanda ülkemize yatırım yapan ülkeler arasında yedinci sıraya yükselmiştir. Devletlerarası askeri anlaşmaların yanı sıra birçok Türk firması gıdadan inşaata Katar'da büyük işler yapmaktadır. Katar son dönemlerde Türkiye'nin ticari partneri olan bir ülke haline gelmiştir.

Orta Doğu'yu kimlerin dizayn ettiği aşikarken, bölgenin refah seviyesi en yüksek, ekonomik gücü son derece yerinde olan bir ülkenin hedef tahtasına konulması, bölgeyi yeni bir kargaşanın içine sürüklemeye çalışan düşüncenin bir oyunudur. Katar ablukası kabul edilemez. Türkiye'nin bu süreçte dost ve kardeş ülke Katar'a desteğe devam etmesi, arabuluculuk görevini ifa etmesi bölge barışı ve huzuru açısından son derece önemlidir."





- "Türkiye yerinde politikalar üretmektedir"





Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a uygulanan ambargo sonrası diplomatik temaslarına da değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Orta Doğu üzerinde siyonist kafalar tarafından oynanan oyunun, geçmişte ve yakın tarihimizde olduğu gibi İslam ülkelerinde çatışma ve ayrışma üzerine kurulduğu aşikardır. Bu bağlamda ambargo sonrası Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan diplomatik diyalog çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.

Türkiye, hakim güçlerce Orta Doğu üzerinde sergilenmeye çalışılan çatışma ve ayrışma senaryolarına karşı özgür ve itidalli açıklamalar yaparak yerinde politikalar üretmektedir. Bu konuda Türkiye'nin resmin büyük parçasını görerek, İslam coğrafyasının daha fazla çatışma ve ayrışma içerisine girmesine müsaade etmeyecek politikaları üreteceğine olan inancımız tamdır."