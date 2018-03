Katar'da ihalelerde Türk firmalarına öncelik verilecek

DOHA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk firmalarını da heyecanlandırdığını belirterek "Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz." dedi.

Tüfenkci ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar temaslarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'a uygulanan ambargo sonrasında ülkenin yanında olmasının, halk ve iş dünyası tarafından unutulmadığını bu ziyarette gördüklerini belirterek "Türkiye-Katar İş Forumu" ile "2. Expo Turkey by Qatar" kapsamında iki ülke iş adamlarının, önemli görüşmeler yaptıklarını ve iş bağlantıları kurduklarını anlattı.

Irak ve Suriye'deki durumun, Katar'a ulaşım konusunda maliyet ve sıkıntılar getirdiğine işaret eden Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde yapılan İran, Katar ve Türkiye görüşmelerinin ardından, İran üzerinden Katar'a ulaşımın maliyet ve zaman açısından daha avantajlı hale geldiğini söyledi. Tüfenkci, "Irak üzerinden Türk mallarının Katar'a ulaşması, 5 gün alıyor. Aynı zamanda maliyeti de düşürmek istiyoruz. Irak'tan transiti kolaylaştırıcı adım atmasını bekliyoruz. Biz, Ekonomi ve Dışişleri bakanlıkları devreye girerek bunu gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

- "Ticaret hacmi hedefi: 5 milyar dolar"

Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin Türk heyetini kabul ettiğini belirten Tüfenkci, görüşmede Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını gördüğünü kaydetti. Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası ve beraberindeki iş hacminin, Türk firmalarını da heyecanlandırdığını dile getiren Tüfenkci, "Katar Başbakanı, özellikle ihalelerde Türk firmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Şimdi Türk firmalarının işi sıkı tutarak projeleriyle yakından ilgilenmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, Katarlı yatırımcı firmaların Türkiye'ye ilgisinin finans, turizm, sağlık, eğitim, gayrimenkul ve emlak gibi sektörlerde en üst seviyeye ulaştığına dikkati çekerek "Türkiye fırsatlar ülkesi, biz bu fırsatlardan Katarlı kardeşlerimiz de faydalansın istiyoruz. Ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 900 milyon dolara erişti, 2018 yılında bu çok daha yüksek oranlara ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı (ESSEP) yıl içinde kamuoyuyla paylaşacaklarına işaret eden Tüfenkci, esnafı büyütüp tüccar, tüccarı büyütüp sanayici, sanayiciyi büyütüp ihracatçı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Çiftlik Bank uyarısı"

Tüfenkci, Çiftlik Bank'la ilgili bakanlığa gelen şikayetler sonrasında inceleme başlattıklarını hatırlatarak "Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet göstermeleri nedeniyle piramit satış sistemi olarak tanımlanabilecek şüpheli ticari işlemleri bulunan 11 firma (Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Maden.İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar) hakkında inceleme başlatıldı. 11 müfettiş tarafından yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Söz konusu organizasyonların Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerde, somut mal alım satımı olmadan, insanların yüksek kar vaadiyle kandırılarak sisteme dahil edildiğini ve saadet zinciri şeklinde çalıştığını anlatan Tüfenkci, "Vatandaşlarımızın, gerçek mal satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu tür organizasyonları iyi incelemelerini ve girmemeleri noktasında ikazımızı yenilemiş olalım." dedi.

Tüfenkci, geçen yıl çekte karekod uygulamasına geçildiğini ve karşılıksız çek oranının yüzde 2,2'lere kadar düştüğünü anımsatarak piyasanın senet ve bono konusunda da düzenleme beklediğini dile getirdi. Bu konuda Bankalar Birliği ile çalışıldığını anlatan Tüfenkci, çalışmayı yıl içinde neticelendireceklerini ve iş dünyasıyla paylaşacaklarını söyledi.

Elektronik ticarette güven damgası konusunu da TOBB ile çalıştıklarını belirten Tüfenkci, "Zorunlu olmamakla beraber güven damgası verdiğimiz sitelerden, rahatlıkla alışveriş yapılabileceğini, şikayet olduğunda da bakanlığımızın ve güven sağlayıcı kuruluşun takibinde olduğunu tüketicinin bilmesini sağlayacağız. Böylece güven damgası taşıyan e-ticaret sitelerinin öne çıkmasını da sağlamış olacağız." ifadesini kullandı



- "Katar ile iş yapmanın tam zamanı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da "Türkiye-Katar İş Forumu"na yaklaşık 200'er Türk ve Katarlı iş adamının katıldığını ve etkinlik çerçevesinde her firmanın ortalama 6, toplamda ise bini aşkın ikili iş görüşmesi yapıldığını bildirdi.

Yaklaşık 50 milyon nüfuslu bölge ülkelerinin, Türkiye için çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Katar ile iş yapmanın tam zamanı. Bugün A'dan Z'ye her türlü tüketim mallarını satabileceğiniz bir pazar var. Türkiye'ye ilgi çok yoğun ve müthiş bir fırsat var. Bundan ekonomik olarak da ülke olarak istifade etmemiz lazım." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, malların nakliyesinde karayolu üzerinden, İran dışında Katar'a ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi. Hava ve denizyoluyla nakliyede süre ve maliyetin arttığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, alternatif yolların hükümetin gündeminde olduğunu belirtti.

Katarlı şirketlerin Türkiye'ye yatırımının son 5 yılda önemli ölçüde artış gösterdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Resmi rakamlara göre yaklaşık 1,3 milyar dolara yakın. Katarlı şirketler, medya da dahil her sektöre yatırım yapıyorlar. 2022 Dünya Kupası ve 2030 vizyonu kapsamında Katar’da yaklaşık 100 milyar dolara yakın altyapı yatırımları yapılacak. Bizim bunlardan istifade etmemiz lazım.“ ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Katar temasları kapsamında, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştüklerine de değinerek "O da Türk firmalarının Katar'da iş yapması için her türlü teşvikin verileceğini ifade etti. Bu açıdan da çok memnunuz. Her alanda fırsat var, şirketlerimizin bu pazarı kaçırmaması lazım." dedi.