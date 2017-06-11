Katar OPEC ülkelerinin kararına bağlılığını sürdürüyor

DOHA (AA) - Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Salih es-Sade, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol üretimini kısma kararına bağlı kaldıklarını belirtti.

Sade, yazılı açıklamasında, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin, Katar'ı, petrol üretimini kısma kararına uymaktan alıkoymayacağını ifade etti.

OPEC üyesi olan Katar, ilgili karar çerçevesinde üretimde günlük 30 bin varil kısıtlama yapıyor.

OPEC, geçen mayıs ayında ham petrol üretim seviyesini kısma anlaşmasını 2017 Temmuz başından 2018 Mart sonuna kadar 9 ay daha uzatma kararı almıştı.