Katar ve Umman'a ihracat için online buluşma

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Covid-19’un ihracattaki etkilerini azaltmak hedefiyle oluşturduğu Sanal Ticaret Heyeti programlarına 1-4 Şubat tarihleri arasında Katar ve Umman ile devam ediyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, farklı coğrafyalarda yalnızca ticari değil, gönül bağları da kurduklarını belirterek, “Pand eminin geleceği ne olursa olsun, sanal heyetlerimize devam edeceğiz. Fiziki heyetlerimize de, inşallah yıl ortasında tekrar başlıyoruz. Ülkemizin Umman’a ihracatı 2001 yılında 30 milyon dolar seviyesindeyken, bugün 20 katını aşarak 525 milyon dolara, Katar’a ise ihracatımız 2001 yılında 8 milyon doların biraz üzerindeyken, bugün 1 milyar 36 milyon dolara ulaştı. Bu yıl heyetimizin ve dış ticarette normalleşmenin de etkisiyle her iki ülkeye ihracatımızda, yeni rekorlara imza atacağız” dedi.

Türk ihracatçısı, koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen tarihi başarılara imza atıyor. Türk ihracatçısı, geçtiğimiz yıl “Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat Hedefi” olan 165,9 milyar doların üzerine çıkarak 169 milyar 514 milyon dolar ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdi. Olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta V tipi toparlanmayı gerçekleştiren Türk ihracatçısı, geçtiğimiz yıl ürünlerini ulaştırdığı 226 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdı.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), 2021 yılı için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve ‘Made in Türkiye’ markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda toplamda 43 ülkede 35 Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu düzenleyen TİM bu yıl da farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle yeni nesil ticaret faaliyetlerine devam ediyor.

TİM’den Katar ve Umman’a Sanal Ticaret Heyeti

TİM, yeni nesil ticaret faaliyetleri kapsamında devam ettiği Sanal Ticaret Heyeti programlarının sonuncusunu da 1-4 Şubat tarihleri arasında Katar ve Umman’a gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM organizasyonuyla iki ülkeye düzenlenen Sanal Ticaret Heyeti programının açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye’nin Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldı.