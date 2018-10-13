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Katar'a 1 milyar dolar ihracat hedefi

- EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep: - "Katar’a gıda ve sanayi ürünleri başta olmak üzere bu yıl 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konuma geldik. Milyar dolarlık pazarlar arasına Katar'ı da ekleyeceğiz"

Katar'a 1 milyar dolar ihracat hedefi
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İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Katar'a yılın 9 ayında yapılan ihracatın 707 milyon dolara ulaştığını, yıl sonu hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Celep, yaptığı açıklamada bazı Arap ülkelerinin abluka uygulaması sonrası Katar'a Türk şirketlerinin yaptığı ihracatın hızla arttığını, 2016'da 421 milyon dolar olan bu rakamın geçen yıl yüzde 50 artışla 630 milyon dolara, bu yılın 9 ayında da 707 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Katar'a bu süreçte dostluk elini uzatan ülkelerden şirketlerin davetli olduğu Doha 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlediklerini aktaran Celep, 8-10 Ekim'de düzenlenen fuara toplam 26 firmanın katıldığını bildirdi.

İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının ardından merkez bankalarının da Para Takas Anlaşması yaptığını hatırlatan Celep, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler tarihinin en verimli dönemini yaşıyor. Katar, 3 milyonluk bir ülke olmakla birlikte ithalatı yoğun bir ülke. Katar'a gıda ve sanayi ürünleri başta olmak üzere bu yıl 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konuma geldik. Milyar dolarlık pazarlar arasına Katar'ı da ekleyeceğiz."

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit de iki ülkenin birbirlerine zor zamanlarda destek olma kararlılığı içinde olduğunu, iş insanları olarak bu dostluk ortamını ticaretle büyütmek istediklerini bildirdi.

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