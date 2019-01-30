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Katar'a ihracat milyar doları aştı

- Türkiye'nin Katar'a ihracatı 2018'de yüzde 62’lik artışla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi

Katar'a ihracat milyar doları aştı
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İZMİR (AA) - Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 62'lik artışla 630 milyon dolardan 1 milyar 18 milyon dolara çıktı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2017'de Katar'a 630 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Katar'a ihracat 2018'de yüzde 62'lik artışlarla 1 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Bu rakamla Katar, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 37. ülke oldu.

Katar'a ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 117 milyon dolarlık tutarla birinci olurken, ikinci sırada 100'er milyon dolarlık ihracatla çimento ve elektrik-elektronik sektörleri yer aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü 92 milyon dolar, savunma sanayisi sektörü 83 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

- Hedef 1,5 milyar dolar

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eksinazi, Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin Türkiye lehine sürekli arttığını belirtti.

Türkiye ile Katar arasında 2018'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Katar'a ihracatı artırmak için uygun bir zemin hazırladığını kaydeden Eskinazi, "Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi daha da artacak. 2019'da Türkiye'nin Katar'a ihracatının benzer bir artış seyriyle devam etmesini ve 1,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



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ArtışIhracatKatar
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