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Katar'dan seyahat acentelerine Türkçe eğitim programı

DOHA (AA) - Katar Turizm Otoritesi (QTA), uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentelerine yönelik destinasyon eğitim programı Tawash'ın dilleri arasına Türkçeyi de ekledi. Hükümete bağlı Turizm Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada,...

Katar'dan seyahat acentelerine Türkçe eğitim programı

DOHA (AA) - Katar Turizm Otoritesi (QTA), uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentelerine yönelik destinasyon eğitim programı Tawash'ın dilleri arasına Türkçeyi de ekledi.

Hükümete bağlı Turizm Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Tawash'ın Türkçe kullanımının istifadeye sunulduğu, böylece programın hizmet verdiği dillerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Türkçe dışındaki diğer dillerin Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olduğu aktarıldı.

Katar'ın söz konusu adımla turizm kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve uluslararası seyahat uzmanlarını dünyanın dört bir yanında Katar'ın reklamını yapmaya teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Programın adı olarak seçilen "Tawash (Tavvaş) kelimesi ise "inci tüccarı" anlamı taşıyor. Petrol ve gazdan önce Katar'ın başlıca geçim kaynağı inci dalıcılığı ve avcılığıydı.

Katar 2023 yılına kadar yılda 5,6 milyon turisti ülkesine çekmeyi hedefliyor. Söz konusu rakam ise 2016 yılında Katar'ı ziyaret eden turist sayısının iki katına denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Turizm OtoritesiSeyahat Acenteleri
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