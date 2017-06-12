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Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrı

DOHA (AA) - Katar Havayolları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne "Körfez ülkelerinin hava sahalarını Doha'ya kapatmalarının hukuksuz bir uygulama olduğunu ilan etmesi" çağrısında bulundu.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri...

Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne çağrı

DOHA (AA) - Katar Havayolları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne "Körfez ülkelerinin hava sahalarını Doha'ya kapatmalarının hukuksuz bir uygulama olduğunu ilan etmesi" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in hava, kara ve deniz sınırlarını Katar'a kapatarak boykot uygulamasının ardından Katar Havayolları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden "Körfez ülkelerinin hava sahalarını Doha'ya kapatmalarının hukuksuz bir uygulama olduğunu" ilan etmesini istedi.

Doha yönetimi, söz konusu ülkelerin uyguladığı yaptırımları aşmak için Somali hava sahasını kullanmaya yönelmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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DohaKatar Havayolları ŞirketiUluslararası Sivil Havacılık Örgütü
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