Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon mersin ekonomi seminer dünya
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu

Katargaz'dan Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatı

- Katargaz, Türkiye'ye 207 bin metreküplük ilk büyük sevkiyatını gerçekleştirdi - Katargaz Genel Müdürü Halid bin Halife el-Tani: - "Marmara LNG Terminali'nin son zamanlarda artan kapasitesi, Katargaz'ın dünyanın en büyük LNG gemilerini Türkiye'ye göndermesine imkan sağlıyor"

Katargaz'dan Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatı
banner17

ANKARA (AA) - Katargaz, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinden biri olan Q-Flex türü tankeriyle 207 bin metreküplük ilk büyük LNG sevkiyatını Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 210 bin metreküp kapasiteli Q-Flex türü Al-Sheehaniya adlı tanker, 30 Mayıs'ta Katar'ın Ras Laffan Limanı'ndan ayrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katargaz Genel Müdürü Halid bin Halife el-Tani, "Marmara LNG Terminalinin son zamanlarda artan kapasitesi, Katargaz'ın dünyanın en büyük LNG gemilerini Türkiye'ye göndermesine imkan sağlıyor. 14 LNG tankeri ve yıllık 77 milyon ton üretim kapasitesiyle Katargaz, güvenilir LNG için artan müşteri talebini karşılamayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Başlangıçta konvansiyonel büyüklükteki gemileri barındıracak şekilde tasarlanan Marmara LNG Terminali, yapılan iyileştirmelerle son zamanlarda hem Q-Flex hem de Q-Max gemilerini barındıracak kapasiteye ulaştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BOTAŞKatargazLNG)Marmara LNG TerminaliQ-Flex
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5