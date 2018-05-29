Katarlı Retaj Grup, Nivo Ataköy'e ortak oldu

İSTANBUL (AA) - Cathay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, "Körfez bölgesinin sektördeki sayılı yatırımcılarından Retaj'ın, iş ortaklığı için bizim projemizi seçmesini, projemiz için global onay olarak kabul ediyoruz." dedi.

Katar'daki gayrimenkul ve konaklama sektörü markalarından Retaj Grup, Cathay Group iştiraki Nivo'nun Ataköy projesine ortak oldu.

Nivo Ataköy için düzenlenen imza törenine Cathay Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, Cathay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Liderlik Development Yönetim Kurulu Başkanı Imad Shanan ve Retaj Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mohammed Bin Johar Al Mohammed katıldı.

Cathay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, törendeki konuşmasında İstanbul'un cazibe merkezi lokasyonlarından Ataköy'de geliştirdikleri projeye Katarlı gayrimenkul devi Retaj'ın gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Körfez bölgesinin sektördeki sayılı yatırımcılarından Retaj'ın, iş ortaklığı için bizim projemizi seçmesini, projemiz için global onay olarak kabul ediyoruz. Bu anlaşmayla birlikte Nivo Ataköy, yaşam kalitesini yükseltecek, bölgenin değerine değer katacak. Ataköy'ün en merkezi konumunda yer alan, mimarisi ve sosyal donatılarıyla iddialı olan Nivo Ataköy bu anlaşmayla artık dünya klasmanında yer almaya hak kazanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Nivo Ataköy projesinde Retaj, Otel Apartment olarak hizmet verecek. Anlaşma uyarınca projeden yer satın alan müşteriler Retaj'ın uluslararası tecrübesiyle yönetilen dairelerinde bölge ortalamasının en az iki katı kira geliri elde edecekler ve yatırımlarının amortizasyon süresi benzerlerine göre yarı yarıya inecek. Yatırımcılarımız yatırdıkları parayı geri kazanmak için uzun süre beklemeyecekler."

Mahmut Alper Tuğsuz iki bloktan oluşan projenin "hotel apartment" konseptiyle hizmet vereceğini belirterek, projeden rezidans satın alan müşterilerin otel konforunda hizmet alabileceğini anlattı.

Dileyen müşterinin dairesini Retaj'a kiraya verebileceğine değinen Tuğsuz, "Nivo ve Retaj kalitesinde otel konforunda beş yıldızlı hizmet almak isteyenlere hitap eden proje tamamlandığında bölgesinde bir ilk olacak. Atatürk havalimanının şehir parkı olarak yeniden planlanmasıyla birlikte projemize yatırım yapan tüm müşterilerimizin kısa sürede yatırımlarının karşılığını alacağını ön görüyorum. Nivo olarak bugüne kadar birçok farklı uygulamada öncü olduk. Bu projemizle de sektöre örnek olacağız ve müşterilerimize şehrin merkezinde otel konforunu standart hizmet olarak sunacağız." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul geliştirme faaliyetine klasik yaklaşımla bakmadıklarına işaret eden Tuğsuz, yatırımdan başlayarak satış-pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar özgün yaklaşım sergilediklerini, bunun neticesinde de Nivo markasının sadece müşterisine değil aynı zamanda bulunduğu lokasyona da değer kattığını söyledi.



- "Türkiye devletinin kalbimizde her zaman ayrı yeri vardır"



Retaj Hotels Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mohammed Bin Johar Al Mohammed, "Türkiye devletinin kalbimizde her zaman ayrı yeri vardır. Seyahat sektöründe ciddi gelişmelerin yaşandığı Türkiye, Arap turistlerin gözde ülkelerindendir. Türkiye'nin mirasını, kültürünü tanıma ve güzel havasında gezme isteği, son dönemde daha da artmıştır." dedi.

Söz konusu sözleşmenin amacına uygun olarak müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayacağını belirten Johar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'un nezih semtlerinden birisi olan Ataköy bölgesinde uygulanacak olan Retaj Otel Suits & Residence Nivo Ataköy, yönetim ve işletmecilik sözleşmesi imzalanıyor. Öncü şirketlerle ortaklıklar kurmanın, özellikle sektörümüzde, başarılı projelerin temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Katar'ı temsil eden kurumumuz, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere dayanarak, Cathay Group ve Liderlik Development ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklıkla Türkiye'de başarılı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyor."

Liderlik Development'ın Yönetim Kurulu Başkanı Imad Shanan, Cathay Group ile işbirliği sonucunda İstanbul'un pırlanta bölgesi olarak nitelendirilen ilçesi Ataköy'de yükselen Nivo Ataköy projesinin önemini vurgulayarak, "Retaj Group ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma sayesinde yatırımcılarımıza daha kazançlı fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgisini çekeceğimizi düşündüğümüz bu anlaşma ile projemize birçok yenilik eklenecek." diye konuştu.



