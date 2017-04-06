Katarlı turizm acentaları Kapalıçarşı'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Katar'ın önde gelen turizm acentalarının temsilcileri, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Katar'ın yurt dışı programlarına ve rotasına İstanbul'u ve kentte alışverişin en önemli merkezlerinden Kapalıçarşı'yı dahil etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, mehter takımının gösterisiyle başladı.

Katar'ın 13 turizm acentası sahibi ve yöneticisi, daha sonra Kapalıçarşı'yı gezdi.

Kapalıçarşı Genel Müdürü Serdar Çelikbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında faaliyet gösteren organizasyon firmaları ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Orta Doğu'dan turistleri Türkiye'ye getiren bir firma vasıtasıyla 13 Katarlı acentayı Kapalıçarşı'da ağırladıklarını ifade eden Çelikbilek, gelen acenta yetkililerine etrafı gezdirdiklerini anlattı.

Çelikbilek, son dönemde Orta Doğu'dan gelen turist sayısından artış olduğunu kaydederek, "Bunda Türk dizilerinin payı büyük. Orta Doğu'da tarihi eser yok. Bu nedenle tarihi yerleri çok merak ediyorlar." dedi.

Gelen acentalarla ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Çelikbilek, tarihi yarımadaya gelen turist sayısını artırmayı amaçladıklarını, bu konudaki projelerinin kamu tarafından da desteklendiğini söyledi.



