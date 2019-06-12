Katarlılar 4.6 milyar liralık yatırımını Türkiye'den çekti

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk 5 ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti. Katarlıların bu süreçte yaklaşık 4.6 milyar liralık çıkış yaptığı gözlendi.



Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip Katarlı yatırımcıların portföyü mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak 10 milyar 181 milyon liraya kadar geriledi.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'nin Ağustos 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Katar'ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı açıklanmıştı.



Katar'ın Türkiye’ye yönelik yatırım paketinin ilk adımı olarak da Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında ikili para takası (swap) anlaşması imzalanmıştı.