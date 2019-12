Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025277 -0,84 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021671 -0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063193 -5,85 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,074280 -0,83 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120006 -0,55 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 59,668995 -0,46 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,537520 -0,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,873157 -0,59 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,907341 -0,34 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,034247 -0,23 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,083810 -0,11 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,292329 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,262113 -1,07 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,579949 -0,32 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021259 -0,28 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,109135 -0,18 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,171353 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,138419 -1,80 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,264824 -0,84 HSBC Portföy Altın Fonu 2,368265 -0,21 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022971 -0,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026924 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)