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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027769 -2,35...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027769 -2,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164471 -1,85 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,387938 -1,75 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059628 -1,51 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038248 -1,44 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,032391 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038938 -2,56 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103114 -2,20 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,836499 -2,16 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,224842 -2,08 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,396187 -1,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,188937 -1,81 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,081757 -1,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,388100 -1,51 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,325839 -1,15 HSBC Portföy Değ. Fon 65,519999 -1,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,180256 -1,88 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026740 -1,55 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898247 -1,50 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,375908 -1,41 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031131 -1,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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