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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,115727 -1,11...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,115727 -1,11 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020461 -1,04 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 244,129529 -0,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037951 -0,87 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027560 -0,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020968 -0,74 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020598 -0,67 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,014570 -0,22 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,198538 -0,21 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,299769 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037520 -2,09 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,210648 -1,95 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,086805 -1,69 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,730792 -1,67 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030242 -1,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,990866 -4,03 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,304621 -3,05 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010342 -1,15 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060586 -1,10 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,018065 -1,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030909 -1,43 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,377260 -1,06 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,181116 -0,74 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,282559 -0,25 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,904640 -0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,675378 -1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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