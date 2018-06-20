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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020027 -2,12...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020027 -2,12 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,445586 -1,71 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,114268 -1,26 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027216 -1,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161982 -1,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020429 -0,82 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014769 -0,16 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,013503 -0,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020952 -0,08 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,197912 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023615 -0,36 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104772 -0,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037324 -0,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 59,935264 -0,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031281 -0,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,284675 -1,53 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060044 -0,89 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,761293 -0,73 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,070088 -0,66 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053156 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,488493 -1,12 Finans Portföy Altın BYF 17,597970 -0,48 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 178,414629 -0,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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