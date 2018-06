Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 243,735411 -0,09 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037607 -0,07 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549523 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,388308 -0,12 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,361402 -0,11 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014756 -0,09 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019783 -0,06 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,033390 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018371 -0,63 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,020770 -0,53 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019419 -0,48 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102995 -0,41 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,228435 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,408805 -0,73 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,381193 -0,25 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022492 -0,14 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,316377 -0,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034253 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031117 -0,23 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,618651 -0,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027302 -0,21 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016975 -0,15 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,289042 -0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,048766 -0,14 İş Portföy Altın Fonu 0,022297 -0,14 Ak Portföy Altın Fonu 0,046473 -0,14 HSBC Portföy Altın Fonu 1,762134 -0,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,017065 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)