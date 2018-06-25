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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 454,526970 -1,11 İş...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 454,526970 -1,11 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046881 -0,71 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,820985 -0,38 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028287 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045088 -1,04 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019545 -0,71 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020753 -0,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024250 -0,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,924341 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 58,848369 -1,57 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030635 -1,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053258 -0,90 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038369 -0,80 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104994 -0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,020791 -0,81 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,991353 -0,28 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022558 -0,26 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,583808 -0,19 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,082548 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,564443 -0,79 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016901 -0,69 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014030 -0,57 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026960 -0,55 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045909 -0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 17,376538 -0,88 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,943816 -0,61 Ak Portföy Altın Fonu 0,045874 -0,59 İş Portföy Altın Fonu 0,022009 -0,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,024881 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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