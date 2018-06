Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027721 -1,21 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,784026 -1,05 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 444,977610 -0,99 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031500 -0,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020278 -0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019367 -2,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019093 -1,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044160 -0,80 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023790 -0,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,868644 -0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021965 -2,95 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029120 -2,29 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050930 -2,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,148839 -2,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062996 -1,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053051 -0,67 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,323986 -0,58 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,565185 -0,35 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010349 -0,32 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,026345 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026309 -0,86 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013698 -0,85 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044865 -0,82 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,541487 -0,80 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,601899 -0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 170,654608 -1,13 Finans Portföy Altın BYF 16,868682 -1,07 Finans Portföy Gümüş BYF 15,938771 -1,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,044764 -0,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027546 -0,85





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)