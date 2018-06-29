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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,766184 -1,00 İstanbul...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,766184 -1,00 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027476 -0,88 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038571 -0,67 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045984 -0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020186 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,837053 -1,69 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023565 -0,95 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018945 -0,78 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020431 -0,62 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014468 -0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035005 -2,60 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030115 -1,88 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062499 -1,61 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062246 -1,19 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021803 -0,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,255933 -5,14 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,981609 -2,15 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060353 -0,51 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,557936 -0,46 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010313 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013536 -1,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026003 -1,16 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044356 -1,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,591495 -0,65 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,533099 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,680932 -1,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027220 -1,18 Ak Portföy Altın Fonu 0,044235 -1,18 İş Portföy Altın Fonu 0,021238 -1,18 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016219 -1,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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