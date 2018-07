Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,749307 -0,96 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045564 -0,91 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038251 -0,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027275 -0,73 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 246,695454 -0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043541 -1,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020258 -0,85 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018787 -0,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023427 -0,59 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014395 -0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021250 -2,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 55,915712 -1,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050639 -1,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028932 -0,83 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,400591 -0,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,515379 -0,52 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052695 -0,48 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030882 -0,28 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022847 -0,20 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,022405 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,043898 -1,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025735 -1,03 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013399 -1,01 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016379 -1,01 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,517740 -1,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,021013 -1,06 Ak Portföy Altın Fonu 0,043769 -1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,045954 -1,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026934 -1,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016049 -1,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)