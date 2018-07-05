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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026859 -1,06...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026859 -1,06 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160540 -0,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378867 -0,80 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058661 -0,77 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037347 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020508 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107653 -0,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,987484 -0,25 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053409 -0,23 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,913829 -0,12 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022879 -0,10 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018532 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031692 -0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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