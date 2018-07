Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 446,258237 -1,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046443 -1,14 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039023 -1,10 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029633 -0,96 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,601047 -0,96 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020210 -1,45 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019517 -1,42 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014464 -1,11 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023857 -0,93 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,863895 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022109 -1,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063858 -0,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029527 -0,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052067 -0,06 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030820 -0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053882 -0,63 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,577197 -0,46 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 0,926943 -0,16 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,383939 -0,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,986315 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026230 -1,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,548555 -1,14 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016696 -1,10 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013675 -1,10 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044749 -1,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,765655 -1,59 Finans Portföy Altın BYF 16,910413 -1,37 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,146713 -1,28 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027499 -1,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,697087 -1,15





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)