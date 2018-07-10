Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045444 -1,36 İş Portföy...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045444 -1,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029133 -1,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038342 -1,10 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031428 -1,10 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,526022 -1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043644 -1,00 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023493 -0,99 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014209 -0,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018956 -0,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019761 -0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051746 -0,78 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045938 -0,59 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,088498 -0,41 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107308 -0,39 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063124 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053223 -0,90 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,559197 -0,72 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,027910 -0,52 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060850 -0,42 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,808584 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,513641 -1,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016349 -1,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,578782 -1,28 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013416 -0,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025734 -0,96 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,043861 -1,00 HSBC Portföy Altın Fonu 1,663521 -1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,021061 -1,00 Deniz Port. Altın Fonu 0,023791 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,046018 -0,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5