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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 241,891390 -1,18 Garanti...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 241,891390 -1,18 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027031 -0,92 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161179 -0,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547120 -0,57 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059001 -0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,039326 -0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,399628 -6,47 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045619 -6,11 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090344 -5,85 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105312 -4,55 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,395566 -4,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,541472 -2,98 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224959 -2,55 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,396438 -1,99 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,025093 -1,80 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,330793 -1,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029491 -2,26 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926964 -2,26 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039354 -1,73 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032072 -1,56 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,917872 -1,48

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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