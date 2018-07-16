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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 468,059281 -0,37 Osmanlı...

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 468,059281 -0,37 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,370841 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040913 -0,99 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,985099 -0,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081996 -0,51 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,933398 -0,38 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,792435 -0,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,777771 -0,17 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071024 -0,15 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060445 -0,15 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022757 -0,09 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,994000 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030503 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,294982 -1,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,742863 -0,97 Finans Portföy Altın BYF 17,510105 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon PiyasasıKategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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